В Кремле рассказали о целях спецоперации после референдумов

ДНР еще не полностью освобождена
Специальная военная операция будет продолжена после вхождения ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Еще не вся территория ДНР освобождена, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики", - ответил представитель Кремля.
Территория ЛНР полностью освобождена, напомнил Песков.
Что касается планов переформатирования специальной военной операции в контртеррористическую, то Пескову о них неизвестно.
"Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны", - сказал он.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"