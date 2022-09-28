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В Кремле рассказали о целях спецоперации после референдумов

13:09
  • среда
  • 28 сентября 2022

ДНР еще не полностью освобождена

Специальная военная операция будет продолжена после вхождения ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Кремль: ситуация в Донбассе кардинально изменится после референдумов

Еще не вся территория ДНР освобождена, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики", - ответил представитель Кремля.

Территория ЛНР полностью освобождена, напомнил Песков.

Что касается планов переформатирования специальной военной операции в контртеррористическую, то Пескову о них неизвестно.

"Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны", - сказал он.

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