Вице-мэр Ракова провела круглый стол о современных подходах к поддержке старшего поколения

Обсуждали организацию социальной помощи людям старшего поколения

Анастасия Ракова провела круглый стол с экспертами и представителями столичных вузов о подходах к организации социальной помощи людям старшего поколения. Обсуждался вопрос формирования подходов к современной организации государственной поддержки старшего поколения.

"Одна из приоритетных задач системы социальной защиты Москвы - поддержка и защита жителей старшего возраста. Сегодня средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. Каждый четвёртый житель Москвы - пенсионного возраста. Пенсионеров в Москве три миллиона. При этом около 500 тысяч из них - горожане старше 80 лет. Всего пять лет назад людей этого возраста было на треть меньше, а количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло за тот же период на четверть. Это ставит перед нами новые социальные вызовы и требует от нас инновационных решений, часто не имеющих аналогов в стране", - сказала Ракова.

Она подчеркнула высокую потребность столицы в принципиально новых кадрах для социальной сферы и готовность Москвы к совместной работе в их подготовке.

Кроме того, отметила Ракова, важно, что упростился порядок обращения за соцпомощью на дому. Еще в 2020 году для получения социального обслуживания гражданам было необходимо обращаться либо в районные отделы социальной защиты населения города Москвы, либо в центры социального обслуживания, по территориальному принципу: приходилось обращаться исключительно туда, где зарегистрирован человек. Это было не всегда удобно для получателей соцуслуг. Сегодня подача заявления на социальное обслуживание на дому возможна вне зависимости от места жительства - в электронной форме черел портал mos.ru или в любом центре госуслуг "Мои Документы".

Для тех москвичей, который в силу возраста и состояния здоровья нуждаются в круглосуточной поддержке, работают 8 геронтологических центров с филиалами. Раньше эти стационарные учреждения носили названия пансионатов для ветеранов труда. Но изменилось не только название учреждений. Были созданы и внедрены принципиально новые стандарты социального стационарного обслуживания.

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