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Дмитрий Певцов поддержал москвичей в резервном пункте мобилизации на ВДНХ

13:07
  • среда
  • 28 сентября 2022

Сердцем и душой я с ними, сказал депутат Госдумы

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов посетил резервный пункт мобилизации на ВДНХ.

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"Приехал сюда поддержать и тех, кто провожает - и которым сейчас, кстати скажу, сложнее гораздо, - и тех, кто сейчас проходит процесс мобилизации. Словом, взглядом поддержать. Я приехал поддержать, поскольку сердцем и душой я с ними со всеми", - отметил парламентарий.

Как добавил Певцов, он общался с военнослужащими в госпиталях и беженцами из Донбасса.

"Низкий поклон всем родным тех людей, родственники которых сейчас идут защищать нас. Им и, конечно же, бойцам, которые сейчас находятся на передовой, которые туда едут", - сказал депутат.

Временные пункты мобилизации в Москве открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

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