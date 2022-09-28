Красный Лиман успешно обороняют от атак ВСУ

Переломить ситуацию националистам не помогают и американские HIMARS

ВКС России нанесли высокоточный удар по производственным цехам бронетанкового завода в Харькове. Кроме того, уничтожено 4 склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Союзные войска успешно отбивают атаки противника по всей линии фронта.

Многоцелевой Су-35 с полным боекомплектом стремительно набирает высоту. Курс - на Херсонскую область, к поселку Сухой Ставок. Националисты в очередной раз пытаются взять его под контроль, но усилия эти оборачиваются провалом. Радикалы попали под огонь российских штурмовиков и с огромными потерями отошли. От Су-35 в степи не спрятаться.

Сухой Ставок уже называют кладбищем ВСУ. Потери на этом участке - как минимум 4 тысячи человек. Провалом закончился и рывок на Берислав. Российская авиация разгромила наступающие части националистов. А с помощью беспилотников военные нанесли серию ударов по Очакову. Уничтожены десять гаубиц, в том числе итальянские FH-70, и рота солдат, которые только что вернулись из Великобритании, где проходили обучение. Взорван штаб местных ПВО.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники".

Самые тяжелые бои сегодня идут за Красный Лиман. Ежедневно ВСУ, бросая в бой крупные соединения, пытаются прорваться к городу. Но союзные силы успешно отбивают все атаки. И это несмотря на семикратное превосходство националистов в пехоте и бронетехнике.

Вот результат только одного из боев: вдоль обочины стоят как минимум пять подбитых бронемашин ВСУ (характерно, что почти все - американские). Надпись на борту последней говорит о том, что техника принадлежала одной из самых жестоких радикальных группировок - "Кракену".

Переломить ситуацию националистам не помогают и американские HIMARS. После того как воздушное пространство в зоне спецоперации взяли под охрану новейшие системы "Бук М-3", использовать натовские реактивные установки ВСУ стали гораздо реже. "Буки" легко сбивают эти ракеты. Как, впрочем, и любую другую технику.

"Там все - и авиация противника, и "Точки- У", и "Хаймарсы", и вертолеты, и беспилотные летательные аппараты, то есть по всему работаем, весь спектр, все, что в воздухе, все наше", - говорится командир батареи.

В Николаевской области российские военные скрытно подтянули к передовой тяжелые огнеметные системы и открыли огонь по силам националистов, которые они сосредотачивали для наступления. На подступах к Первомайскому идут позиционные бои. ВСУ неоднократно пытались заставить ополченцев отступить. Но за семь месяцев сражений за Донбасс ополченцы не отдали нацистам ни одного километра.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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