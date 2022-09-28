Американцев призвали срочно покинуть Россию

Пока для этого "еще остаются возможности"

Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию.

Об этом в среду, 28 сентября, сообщила дипмиссия.

"Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе", - говорится в сообщении.

В посольстве объяснили просьбу с объявлением частичной мобилизации в России. США допускают, что в связи с этим возможен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

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