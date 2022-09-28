На Слете молодежи "РЖД" рассказали о личной и профессиональной самореализации

На одной площадке собрались работники холдинга, зарубежные гости и сотрудники крупных государственных корпораций

Роль нового поколения в развитии российского общества, а также ценности и компетенции, которыми необходимо обладать, - эти и другие темы обсудили сегодня в рамках открытого разговора 14-го ежегодного Слета молодежи "РЖД", передает "ТВ Центр".

На одной площадке собрались более 600 работников холдинга, зарубежные гости и сотрудники крупных государственных корпораций. Речь также зашла о возможностях, которые предоставляет государство для личной и профессиональной самореализации.

Спикеры отметили, что они позволяют молодежи быстрее двигаться вперед.

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