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На Слете молодежи "РЖД" рассказали о личной и профессиональной самореализации

14:48
  • среда
  • 28 сентября 2022

На одной площадке собрались работники холдинга, зарубежные гости и сотрудники крупных государственных корпораций

Роль нового поколения в развитии российского общества, а также ценности и компетенции, которыми необходимо обладать, - эти и другие темы обсудили сегодня в рамках открытого разговора 14-го ежегодного Слета молодежи "РЖД", передает "ТВ Центр".

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На одной площадке собрались более 600 работников холдинга, зарубежные гости и сотрудники крупных государственных корпораций. Речь также зашла о возможностях, которые предоставляет государство для личной и профессиональной самореализации.

Спикеры отметили, что они позволяют молодежи быстрее двигаться вперед.

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Слет молодежи ОАО "РЖД"
Слет молодежи ОАО "РЖД"
Слет молодежи ОАО "РЖД"
Слет молодежи ОАО "РЖД"
Слет молодежи ОАО "РЖД"
Слет молодежи ОАО "РЖД"
Слет молодежи ОАО "РЖД"
Слет молодежи ОАО "РЖД"
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