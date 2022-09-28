Путин обсудил с Бочаровым развитие Волгоградской области

Сегодня промышленность составляет в структуре бюджетных доходов региона 31,5%

В среду президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым развитие региона, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил глава государства, за последние два года в области фиксировался небольшой спад валового регионального продукта.

"У нас очень серьезная модернизация происходит на предприятиях нефтегазового комплекса, особенно компании "Лукойл". В связи с этим в последние два-три года и еще в этом году может быть ситуация такая. Но я думаю, что в конце года мы завершим полностью модернизацию предприятий "Лукойл". В связи с этим произошло определенное снижение, но произошла серьезная диверсификация экономики", - объяснил губернатор.

Он добавил, что сегодня промышленность составляет в структуре бюджетных доходов региона 31,5%.

"Поэтому, если говорить о макроэкономических показателях, то они на сегодняшний день демонстрируют достаточно хорошую, положительную динамику", - уточнил Бочаров.

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