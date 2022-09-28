Собянин рассказал о создании в военкоматах групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва

В военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил у себя в блоге в среду, что сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и Минобороны России.

"По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал", - добавил глава города.

Он уточнил также, что в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

"Данная работа будет проводиться в постоянном режиме", - заключил мэр.

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