Два человека пострадали в результате ДТП на Северо-Восточной хорде

От удара одна из машин перевернулась

Два человека пострадали сегодня рано утром в результате ДТП на Северо-Восточной хорде перед пересечением с проспектом Мира. Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Автомобиль стоял на аварийке в крайней правой полосе, когда в него врезалась другая машина. От удара вторая иномарка перевернулась и уже на крыше проехала несколько метров. Человека, который ремонтировал автомобиль и что-то в момент столкновения делал под капотом, отбросило за ограждение.

Обочины в этом месте нет, к тому же, судя по имеющимся кадрам, аварийный знак выставлен не был. Эксперты сообщают об увеличении количества подобных аварий на скоростных трассах. Одной из причин, как правило, называют невнимательность.

"Зачастую водитель сидит в телефоне и в результате не видит, что происходит сзади. Его могут отвлечь дети, его могут отвлечь какие-то члены семьи и в результате происходит очень жесткое дорожно-транспортное происшествие из-за разности скоростей, потому что одно стоит, другое едет. Последствия бывают печальными. К сожалению, в среднем уходит 7-10 минут на то, чтобы машина, стоящая попала в дорожно-транспортное происшествие", - отметил автоэксперт Александр Шумский.

"По сравнению с прошлым годом автовладельцы на 10-15 процентов чаще попадают в такие вот двойные ДТП. Вероятность гибели и ранений можно снизить, надев светоотражающий жилет прямо в салоне автомобиля до выхода из него. Тогда вы станете гораздо заметнее на дороге даже в светлое время суток", - уточнил Андрей Мухортиков, начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения.

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