В Москве благоустраивают территорию у станции МЦД "Очаково"

Тротуары отделят от проезжей части бордюрами

Удобно, красиво, современно - в Москве приводят в порядок территорию, прилегающую к станции МЦД "Очаково".

Воздушные провода уберут под землю. Чтобы исключить подтопления, реконструируют систему водостока. Тротуары отделят от проезжей части бордюрами. А "зебры" выделят контрастной подсветкой.

Территория вокруг станции превратится в место отдыха - с детскими площадками и зеленью. Там планируют высадить деревья и кустарники.

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