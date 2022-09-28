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В Москве благоустраивают территорию у станции МЦД "Очаково"

14:55
  • среда
  • 28 сентября 2022

Тротуары отделят от проезжей части бордюрами

Удобно, красиво, современно - в Москве приводят в порядок территорию, прилегающую к станции МЦД "Очаково".

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Воздушные провода уберут под землю. Чтобы исключить подтопления, реконструируют систему водостока. Тротуары отделят от проезжей части бордюрами. А "зебры" выделят контрастной подсветкой.

Территория вокруг станции превратится в место отдыха - с детскими площадками и зеленью. Там планируют высадить деревья и кустарники.

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