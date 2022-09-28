Комфорт и лечение: Центр амбулаторной онкологической помощи продолжает работу

Он расположился в одном из старых корпусов Боткинской больницы

Всего за год более 30 тысяч пациентов получили помощь в новом Центре амбулаторной онкологической помощи. Он расположился в одном из старых корпусов Боткинской больницы. В ходе капитального ремонта там предусмотрели, кажется, все, чтобы находиться в клинике было удобно не только пациентам, но и их родственникам. Оказывается, комфорт и лечение столь тяжелого заболевания можно совместить.

В то, что Центр амбулаторной онкологической помощи Боткинской больницы открылся всего год назад, сейчас верится с трудом. Настолько четко и отлажено действует каждое звено, каждый член коллектива - от первого приема до точной диагностики и лечения. Люди это чувствуют и очень ценят.

"Конечно же, центр соответствует международным стандартам. Тут можно и кровь сдать, и ЭКГ сделать - всё необходимое перед процедурой. Это очень важно, конечно, чтоб не ездить в разные концы Москвы", - отметила пациентка Светлана Деменчук.

Всего лишь за год здесь получили помощь более 30 тысяч пациентов. Он задумывался как промежуточное звено между поликлиникой и стационаром. Но по сути стал многопрофильным центром с высококлассными врачами и огромными возможностями. Жителям Западного округа не нужно ездить по разным клиникам, чтобы сделать необходимые исследования. КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ - здесь есть все, чтобы провести самую точную диагностику и назначить лечение.

"За это время - за год - проведено более 130 тысяч амбулаторных приемов. То есть в месяц мы осуществляем более 12 тысяч приемов пациентов", - рассказал Дмитрий Греков, заместитель главного врача по онкологии Боткинской больницы.

Практически сразу после первого приема пациент не только сдает анализ крови, но и может сделать биопсию. Гордость центра - мощная молекулярно-биологическая лаборатория. Помогает и расположение на территории Боткинской больницы. Задействованы все ее мощные ресурсы, в случае необходимости будет выполнена и самая сложная операция. А в самом центре сделают все необходимые процедуры. Только в отделении химиотерапии ежедневно принимают от 80 до 140 человек.

"На сегодняшний день в городе Москва создана беспрецедентная возможность оказания медицинской помощи. Такой больше нет в мире. То есть это бесплатное получение помощи в рамках иммунотерапии, химиотерапии, таргетной терапии . Всё это возможно в рамках нашего ЦАОП", - сказал Магомет Салпагаров, заведующий отделением химиотерапии ЦАОП Боткинской больницы.

Москвичи могут получить в центре консультацию нейроонколога. Еще одно уникальное направление - офтальмоонкология. Здесь заботятся о каждом пациенте, берегут его время. А поэтому активно развивают телемедицину. Чтобы у каждого была возможность прямо из дома задать вопрос и получить ответ. И даже выписать электронный рецепт.

"Если пациент получает какую-то таблетированную терапию, он понимает, что через месяц ему нужно прийти за очередным рецептом. Он должен сюда приехать, он должен записаться на прием, он может это сделать в рамках телемедицины. Выписывается электронный рецепт. И он сразу же попадает в ту аптеку, где он получает эти препараты", - продолжил Греков.

В Центре амбулаторной онкологической помощи дорожат каждой минутой. И первый год его работы доказал: такой подход помогает спасать жизни.

Ксения Игнатова, Ольга Стрельцова, Александр Медведев, "ТВ Центр"

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