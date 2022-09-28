Легковушка и фургон сгорели на юго-востоке Москвы

Пострадавших нет

Легковой автомобиль и грузовой фургон сгорели минувшей ночью на юго-востоке Москвы. Машины были припаркованы у одного из домов на Волгоградском проспекте.

Что стало причиной возгорания, пока не ясно. В результате ЧП пострадавших нет. Что же касается транспортных средств, то выгорели они дотла и восстановлению, видимо, не подлежат.

Языки пламени задели и третий автомобиль, у него оплавился капот.

"Огонь разгорался с начала с конца машины, то есть пошел с фургона, пошел фургон, загорелась спина машины и постепенно дошло до капота, но хорошо, что взрыва не было. Ну как взрыва не было, было возгорание, дошло до капота и прямо было резкое раз вспыхнуло все, вспыхивание было огня", - рассказал очевидец.

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