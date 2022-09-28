ВСУ провалили наступление на Красный Лиман

Армия потеряла более 70 человек

Минобороны России рассказало о провале наступления украинских войск на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

Потери среди ВСУ составили свыше 70 человек убитыми, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми", - сообщил он.

Кроме того, украинская армия потеряла четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

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