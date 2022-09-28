Манул не обманул: как живет главный символ Московского зоопарка

Для мастера маскировки Тимофей невероятно общителен

Работники Московского зоопарка прилагают немало усилий, чтобы выманить из укрытия своего главного социофоба. Тимофей - так зовут нелюдимого зверя - предпочитает одиночество и всячески избегает контактов с людьми. Такова уж его природа. А ведь публика приходит специально - на манула. Киперы придумали хитроумный план. И он сработал. Но увидеть животное по-прежнему трудно.

Долго звать и ждать Тимошу не нужно. Он - манул необычный, для мастера маскировки - невероятно общительный. Хотя в первые дни появления в Московском зоопарке был тих и нелюдим.

Фанаты Тимоши - манулофилы - порой долго ждут, чтобы увидеть любимца. А он и не чешется. Сидит на самом видном месте и ухмыляется. Как-никак мастер маскировки! Может слиться с любой поверхностью.

"Ищу-ищу. А оказывается, он там сидит. Красавец! Я бы, конечно, его и поласкала, и погладила. Но звери - они и есть звери", - говорит посетительница.

По природе манулы - коты-одиночки, даже сородичей не жалуют. Приручить их невозможно. А вот развлечь - пожалуйста! Киперы Московского зоопарка для Тимофея готовы на все. Имитируют скалы, роют норы, прячут в них угощения. Попробовали разложить картонные коробки по вольеру. Одна - пустая, во второй - еда. Провести Тимошу не удалось. Справился моментально.

Киперы на своего питомца не нарадуются. Красив, умен, сообразителен. Аппетит - отменный! Идеальное создание двух лет от роду.

"Он активный, любознательный. Что-то постоянно ищет. Ему очень интересно, хочется развлечений, может быть. Поэтому мы стараемся ему постоянно обогащать среду какими-то новыми головоломками, новыми норками, чтоб он ходил - искал. И чтоб выплескивал свою энергию", - отметил Денис Кочатов, кипер отдела млекопитающих Московского зоопарка.

Манул - очень редкий вид. В мире их всего несколько тысяч. Его численность постоянно сокращается из-за браконьеров. Тем ценнее вклад Московского зоопарка в сохранение популяции. Первые манулы появились здесь в 1949 году. Столичным киперам удалось невозможное - добиться регулярного появления потомства у редких зверей. А именно - рождения полутора сотен котят. Ни один из зоопарков мира не может похвастаться такой плодовитостью.

Секретов демографического успеха - идеальные условия проживания. Вот, например, Иннокентий, он же Кеша, он же Бабник, крадется на встречу с любимой. Его подруга Скипа из уютного дома пушистую морду редко показывает. Хотя простор у манулов в центре воспроизводства зоопарка под Волоколамском невероятный, почти как в дикой природе.

Ареал обитания этих животных - от Ирана и Средней Азии до Монголии, Тибета и Забайкалья. Правда, живут они там в голых скалах, на худой конец - занимают норы сурков с барсуками. А здесь, в Подмосковье, столько собственных теплых укрытий! Посетителей сюда не пускают, чтобы не потревожили пушистых обитателей. Два года назад привезли из Бурятии двух чудом спасшихся котят - Алису и Брунгильду. Освоились они прекрасно.

Тимофею в столичном вольере тоже комфортно. Иногда, правда, соседи-панды расстраивают. Соберут вокруг себя сотню посетителей, а в его сторону никто и не смотрит. Но сегодня ситуация явно в его пользу. Панды пережидают моросящий дождь в теплом вольере, а манул Тимофей купается во внимании и лучах славы на свежем воздухе. Что ему бамбуковые мишки, если именно он - официальный и очень симпатичный символ Московского зоопарка.

Ольга Стрельцова, Сергей Долгих, ТВ Центр

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