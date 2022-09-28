Кремль: произошедшее с газопроводами - проблема для Москвы

Москва будет настаивать на участии "Газпрома" в расследовании ЧП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее с газопроводами системы "Северный поток" большой проблемой для Москвы, так как теперь предназначавшийся в том числе для внутреннего потребления газ уходит в воздух.

Вместе с тем в Кремле считают абсурдными, но ожидаемыми обвинения в адрес России из-за ЧП на "Северных потоках".

"Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы лишились маршрута поставки газа в Европу", - подчеркнул пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в Кремле призывают дождаться "момента исследования", прежде чем "делать какие-то заявления". При этом Москва будет настаивать на участии "Газпрома" как собственника трубопроводов в расследовании ЧП.

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