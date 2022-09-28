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Володин предложил передать авто уехавших россиян семьям участников СВО

14:41
  • среда
  • 28 сентября 2022

Ведутся списки бежавших

В Госдуме предложили передать автомобили, брошенные на границе сбежавшими из страны из-за частичной мобилизации россиянами, семьям участников спецоперации на Украине.
В Совфеде рассказали, смогут ли вернуться покинувшие Россию граждане

С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали на спецоперацию, это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения", - сообщил он в ходе пленарного заседания.

Володин также добавил, что власти с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает территорию страны.

"Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал", - отметил парламентарий.

Ранее в Совфеде заявили, что покинувшие страну во время частичной мобилизации и не нарушившие закон россияне могут вернуться без правовых последствий в любой момент.

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