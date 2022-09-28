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На севере Москвы задержали женщину, напавшую с молотком на авто

14:59
  • среда
  • 28 сентября 2022

В момент преступления задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения

В Дмитровском районе на севере Москвы задержана 40-летняя женщина, которая молотком разбила стекла в автомобиле своего соседа.

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Выяснилось, что на такой шаг она пошла после ссоры с ним, а в момент преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб пострадавший оценил почти в 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье умышленные уничтожение или повреждение имущества.

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