Захарова призвала к ответу угрожавшего "Северному потоку" Байдена

Европа должна знать правду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала объяснений от Джо Байдена. Президент США должен объяснить, выполнили ли США свою угрозу в отношении газопровода "Северный поток - 2".

"Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие", - написала Захарова в Telegram.

Дипломат напомнила: 7 февраля 2022 года Джо Байден заявил, что с "Северным потоком" будет покончено, если Россия вторгнется на Украину – и подкрепил свои слова обещанием. По словам Захаровой, политик должен отвечать за свои слова. Даже если он не понимает того, что произносит, это не освобождает его от ответственности, Европа должна знать правду.

Сообщения о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" появились в понедельник. Утечки обнаружены вблизи берегов Дании и Швеции. В море попало большое количество газа, самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидента. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах залегания "Северных потоков".

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