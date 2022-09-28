ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме высказались о закрытии границ России

15:17
  • среда
  • 28 сентября 2022

Таких планов нет

Сейчас не время вводить новый "железный занавес", заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. По его словам, "решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет".

"Россия остается правовым государством, где для уклонистов будут действовать свои законодательные рычаги", - приводит РИА Новости слова парламентария. По мнению депутата, сейчас нужны взвешенные решения - "слишком многое на кону".

Ранее в Госдуме предложили передать автомобили, брошенные на границе сбежавшими из страны из-за частичной мобилизации россиянами, семьям участников спецоперации на Украине.

В Совфеде заявили, что покинувшие страну во время частичной мобилизации и не нарушившие закон россияне могут вернуться без правовых последствий в любой момент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пограничный пункт России
Пограничный пункт России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.