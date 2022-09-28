В Госдуме высказались о закрытии границ России

Таких планов нет

Сейчас не время вводить новый "железный занавес", заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. По его словам, "решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет".

"Россия остается правовым государством, где для уклонистов будут действовать свои законодательные рычаги", - приводит РИА Новости слова парламентария. По мнению депутата, сейчас нужны взвешенные решения - "слишком многое на кону".

Ранее в Госдуме предложили передать автомобили, брошенные на границе сбежавшими из страны из-за частичной мобилизации россиянами, семьям участников спецоперации на Украине.

В Совфеде заявили, что покинувшие страну во время частичной мобилизации и не нарушившие закон россияне могут вернуться без правовых последствий в любой момент.

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