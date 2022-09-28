США почти исчерпали запасы оружия для поставок Киеву

Об этом пишут западные СМИ

От американских ограничений в отношении нашей страны страдают, в основном, европейские страны, а США, как всегда, набивают деньгами карманы. Но и возможности Вашингтона не безграничны. Выясняется, что у него заканчиваются запасы оружия для поставок Киеву.

Соединённые Штаты вместе с Европой практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Такие выводы делает американский телеканал, пообщавшись с целым рядом военных экспертов:

"В оружейной промышленности США нормальный уровень производства артиллерийских выстрелов для 155-миллиметровой гаубицы в мирное время - около 30 тысяч снарядов в год. Именно это тяжёлое артиллерийское орудие большой дальности сейчас используется на полях сражений на Украине. Так вот, украинские солдаты расходуют данное количество примерно за две недели. Я крайне обеспокоен. Если у нас не появится нового производства, на наращивание которого уйдут месяцы - нам просто нечем будет снабжать украинцев".

Корень проблемы, на самом деле, гораздо глубже, заверяют военные аналитики. Западные страны изначально производили оружие в гораздо меньших объёмах, предпочитая постоянно сокращать излишне дорогое производство. Некоторые боеприпасы, запасы которых изрядно сократились, больше не выпускают, то есть чтобы вернуть их на конвейер, потребуется квалифицированная рабочая сила и опыт - то, чего в производственном секторе США в последние несколько лет существенно не хватает.

Вашингтон при этом готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму более миллиарда долларов. В него, по информации агентства Рейтер, войдёт очередной комплект пусковых установок "Хаймарс", а также системы борьбы с беспилотниками. В кулуарах Евросовета шепчутся, что аппетиты украинских лидеров даже по меркам сострадательного Брюсселя уже перешагнули психологический барьер:

"Один из представителей ЕС заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и подчеркнул, что Киеву требуется 3,5 млрд евро в месяц. Он умолял, чтобы деньги пришли как можно скорее. Брюссель ещё в мае обещал Украине 9 миллиардов, однако пока выплатил только 1 млрд евро. В этом месяце чиновники согласились выделить еще 5 млрд, однако пока не выплатили ни цента. Соединённые Штаты призывают ЕС ускориться и оперативнее разрабатывать систему, которая бы обеспечивала Киев денежными выплатами и в обозримом будущем".

Более того, Евросоюз очень хочет смягчить ряд уже введённых санкций. К примеру, сняв запрет на перевозки из России удобрений, цемента и другой продукции. Правда, при этом, в качестве успокоения и американских партнёров, и киевского режима, предлагает новые ограничения: в частности, потолок цен на нефть. Вот только пока попытки набросить экономический хомут на Москву выходили боком самой Европе.

"Европейским предприятиям крайне сложно или же вообще невозможно справляться с санкционными ценами на энергию. Мы ждем ответа из Брюсселя. Вся Европа ждет ответа на вопрос: до каких пор мы будем продолжать вводить санкции. Если так пойдёт и дальше, то это затронет всю Европу. Пришло время откровенно поговорить об этом с нашими американскими друзьями. Пока не стало слишком поздно", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

То есть, пока на континент не пришла зима, которая, несмотря не старания еврочиновников, судя по всему, будет очень трудной для всех жителей Европы. С самыми большими проблемами, как предсказывают аналитики, столкнётся Германия. Экономика страны слишком сильно зависит от российских энергоресурсов, которые сейчас не получает.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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