Семенович объявили угрозой нацбезопасности Украины

Артистку внесли в черный список

Анна Семенович угрожает национальной безопасности Украины. Решение о внесении российской певицы, бывшей солистки группы "Блестящие" в черный список приняло украинское Министерство культуры и информационной политики.

Имя артистки внесли в перечень под номером 158. Ограничения в ее отношении действуют с 26 сентября. Причина, как утверждают в Киеве – поддержка певицей политики российских властей, а также выступления перед военнослужащими, задействованным в военной спецоперации на Украине.

Ранее Семенович заявила: несмотря на то, что российская культура столкнулась с международными ограничениями, отменой концертов за границей и запретом на участие в "Евровидении", у российских звезд есть площадки, позволяющие демонстрировать свои таланты и способности. Певица считает, что на фоне санкций и давления на государство извне российский шоу-бизнес процветает, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"