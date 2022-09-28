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Глава Запорожья попросил Путина принять регион в состав России

16:07
  • среда
  • 28 сентября 2022

Область решила стать субъектом федерации

Запорожская область просит принять ее в состав Российской Федерации. Соответствующее обращение направил президенту России Владимиру Путину глава областной администрации Евгений Балицкий.

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"Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта", - приводит текст обращения РИА Новости.

Балицкий в своем обращении подчеркнул, что народ Запорожья набрался смелости и духа и принял решение раз и навсегда покончить с чуждыми ему ценностями, воссоединиться с родной гаванью. На завершившемся накануне референдуме за вхождение в состав России высказались более 90% избирателей. Ранее с просьбой о присоединении к России обратился к Владимиру Путину глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник. С таким же обращением выступил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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