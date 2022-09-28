"Газпрому" решили повысить налоги на 50 миллиардов в месяц

Поправки к Налоговому кодексу рассмотрит Госдума

Налог на добычу полезных ископаемых для концерна "Газпром" повысят на 50 миллиардов рублей ежемесячно. Поправки к Налоговому кодексу внесены на рассмотрение Госдумы. Отмечается, что речь идет о периоде с 2023 по 2025 годы.

"Сумма налога увеличивается за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, на величину 50 000, выраженную в миллионах рублей", - цитирует внесенный в парламент документ ТАСС.

Уточняется, что, благодаря такому повышению, дополнительные поступления от НДПИ на природный газ составят в 2023 году 628,3 миллиарда рублей. В 2024-м сумма возрастет до 699,9 миллиарда, а в 2025 году - 749,6 миллиарда рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"