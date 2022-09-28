Рейс Москва-Алма-Ата экстренно возвращается в Шереметьево

Причина – возможная неисправность

Пассажирский самолет рейсом Москва - Алма-Ата возвращается в столичный аэропорт Шереметьево. Экипаж доложил о возможной неисправности.

"Самолет, следующий рейсом Москва - Алма-Ата, возвращается в Шереметьево в связи с возможной неисправностью. Лайнер готовится к посадке", - приводит слова представителя авиационных служб ТАСС.

Уточняется, что борт изменил курс почти сразу после взлета. Более полутора часов самолет находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.

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