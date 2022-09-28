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Более 1000 операторов "Службы 122" принимают звонки по мобилизации в Москве

17:12
  • среда
  • 28 сентября 2022

Каждый день принимаются несколько тысяч обращений

Операторы "Службы 122" круглосуточно отвечают на вопросы москвичей по мобилизации. На линии работают более тысячи специалистов. Каждый день принимаются несколько тысяч обращений от граждан, сообщил начальник управления по обеспечению работы общегородского контакт-центра департамента информационных технологий столицы Андрей Савицкий.

"Для отработки индивидуальных обращений, когда гражданин получил повестку, но у него остались какие-то вопросы, выделена специальная группа операторов. Они работают с 8:00 до 20:00, их задача зафиксировать информацию от гражданина и передать в соответствующий военкомат для обработки", - сообщил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Для оперативного рассмотрения обращений на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

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Оператор службы 112
Оператор службы 112
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