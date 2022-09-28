Россия запросила срочное заседание СБ ООН по "Северному потоку"

Ожидается, что оно пройдет 29 сентября

Россия запросила созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН. Повод – диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

"Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против двух ниток "Северного потока". Ожидаем его проведения завтра", - сообщил в Telegram первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Позже дипломат уточнил, что заседание назначено на пятницу, 22.00 по московскому времени.

Давление в трех нитках российских газопроводов упало 26 сентября. Вскоре обнаружились места утечек – районе датского острова Борнхольм и вблизи берегов Швеции. В европейских столицах, в том числе в Берлине, не исключают целенаправленную диверсию, такую версию рассматривают и в Москве. Сейсмологи зафиксировали два взрыва в районе ниток газопровода.

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