Минобороны открыло "горячую линию" для родственников мобилизованных

По телефону можно узнать, где находится призванный гражданин

Минобороны России открыло "горячую линию" для родственников граждан, призванных по частичной мобилизации. В ведомстве подчеркивают, что цель – оперативное информирование как близких мобилизованных граждан, так и самих военнослужащих.

"По телефонам "горячей линии" можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации", - отмечается в сообщении Минобороны.

Указаны телефоны "горячей линии":

8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46.

Ранее в Telegram-канале Минобороны России назвали фейком "новости о мобилизации", которые распространяются в соцсетях. В ведомстве напомнили, что повестка может быть вручена только лично гражданину. Все чат-боты для так называемой проверки списков мобилизации создаются мошенниками из слитых баз данных и не имеют никакого отношения к ведомству. Россиян призвали не доверять приглашениям в военкомат, отправленным в соцсетях или по телефону, проверять источники информации.

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