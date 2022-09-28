Замвоенкома Москвы рассказал об отзыве ошибочно направленных повесток

Работа ведется на постоянной основе

Работа с обращениями граждан, а также актуализация баз данных жителей Москвы, стоящих на воинском учёте, будет вестись в постоянном режиме. Об этом заявил заместитель военного комиссара города Максим Локтев.

"Данная работа проводилась по следующим направлениям - централизовано - это уточнения данных граждан, получивших повестки для прохождения воинской службы в рамках частичной мобилизации, но согласно указу президента непопадающие под перечисленные условия. По результатам обращения граждан на специальные каналы линии "122" и семь семёрок, по результатам обращения граждан в социальные сети, а также их личного обращения в районные комиссариаты и комиссариат города Москвы - по выявленным случаям повесток, на основании содержания в них недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток", - сообщил он.

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