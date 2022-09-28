Половина газа из поврежденных труб "Северного потока" вырвалась в море

Полностью газопровод опустеет к воскресенью

Более половины газа, заполнявшего трубы "Северного потока" и "Северного потока-2", вырвалось в море. Полностью газопроводы опустеют к воскресенью, заявили в Энергетическом агентстве Дании агентству Reuters.

Тем временем полиция Швеции передала расследование утечек газа с газопроводов "Северный поток" службе безопасности. Власти объясняют это тем, что дело может быть нацелено на шведские интересы, не исключена причастность иностранных государств.

"Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с "Северными потоками", от шведской полиции. Преступление, которое в настоящее время расследуется, является грубой диверсией", - приводит заявление службы безопасности ТАСС.

Инциденты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу зафиксированы 26 сентября. Обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию, такого же мнения придерживаются и в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"