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Половина газа из поврежденных труб "Северного потока" вырвалась в море

18:51
  • среда
  • 28 сентября 2022

Полностью газопровод опустеет к воскресенью

Более половины газа, заполнявшего трубы "Северного потока" и "Северного потока-2", вырвалось в море. Полностью газопроводы опустеют к воскресенью, заявили в Энергетическом агентстве Дании агентству Reuters.

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Тем временем полиция Швеции передала расследование утечек газа с газопроводов "Северный поток" службе безопасности. Власти объясняют это тем, что дело может быть нацелено на шведские интересы, не исключена причастность иностранных государств.

"Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с "Северными потоками", от шведской полиции. Преступление, которое в настоящее время расследуется, является грубой диверсией", - приводит заявление службы безопасности ТАСС.

Инциденты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу зафиксированы 26 сентября. Обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию, такого же мнения придерживаются и в Москве.

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