Союзные войска сорвали наступление ВСУ

Украинские националисты продолжают обстрелы

Украинские националисты сегодня вновь подвергли массированным обстрелам города и поселки Донбасса. Наиболее ожесточенно боевики ударили по столице ДНР.

Самый центр Донецка. Под обстрел попала популярная в городе гостиница. Один из снарядов упал в нескольких метрах от здания. Серьезно поврежден фасад. А вот это многопрофильный лицей, где работал избирательный участок.

Взрывы прогремели рано утром. ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Участковая избирательная комиссия к этому моменту уже закончила свою работу, а вот в гостинице были люди.

Никаких военных здесь нет. В прошлом в гостинице базировалась миссия ОБСЕ, а сейчас живут журналисты и небольшое число строителей, которые приехали из России.

Пострадавших нет. Осколками, кроме зданий, изрешетило шесть автомобилей. Один из снарядов разорвался на тротуаре, прямо перед входом в магазин детской одежды. В доме выбиты окна на всех этажах - с первого по пятый. Убирая осколки, люди рассказывают, что в очередной раз убедились в своевременности референдума.

Боевики ВСУ уничтожают людей намеренно. Сегодня в центре Донецка снова, при помощи РСЗО, были раскиданы противопехотные мины - так называемые "лепестки". Над городом сбит украинский беспилотник.

В ЛНР американскими "Хаймарсами" совершен удар по зданию Лисичанского водоканала и офисам горгаза в Брянке. Погибли четыре человека. Сюда было выпущено 12 ракет, а через два часа прилетела тринадцатая. На обломках сохранился год выпуска.

Самые горячие участки фронта сейчас на севере и северо-западе Донбасса. ВСУ превосходящими силами пытаются прорваться к Красному Лиману. Но наши опытные бойцы отражают атаки. На этих кадрах результат боя (см. видео). Вдоль обочины как минимум пять подбитых бронемашин противника. Надпись на борту последней говорит о том, что техника принадлежала одной из самых жестоких радикальных группировок.

На других участках фронта националистам приходится ещё сложнее. Значительно усилена и контрбатарейная борьба. При ударах по позициям ВСУ наши военные используют не только авиацию и артиллерию, но и беспилотники. За сутки, по данным Минобороны, уничтожено 75 артиллерийских подразделений Украины.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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