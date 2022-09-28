Жертвами урагана "Иан" на Кубе стали два человека

Десятки тысяч жителей острова эвакуированы

Десятки тысяч жителей кубинской провинции Пинар-дель-Рио эвакуированы из-за урагана "Иан", в регионе нет электричества. По данным местной прессы, два человека погибли.

"Вечером из Пинар-дель-Рио сообщили о двух погибших. Известно о разрушениях во всех муниципалитетах провинции, полностью нарушено электроснабжение, и около 38 000 человек были эвакуированы", - сообщила газета Granma.

В западные провинции острова стянуты подразделения со всей территории для восстановления электросетей. Гавана также сильно пострадала от ураганного ветра с порывами до 123 километров в час, были эвакуированы 16 тысяч человек. Тем временем урагану присвоена пятая – самая опасная – категория, скорость ветра достигает 250 километров в час. "Иан" приближается к Флориде, власти США уже эвакуировали 300 тысяч жителей штата, передает РИА Новости.

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