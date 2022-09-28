Малый и средний бизнес будут привлекать к подготовке студентов в техникумах

Михаил Мишустин в среду побывал в колледже "Энергия"

Активнее привлекать малый и средний бизнес к подготовке студентов в техникумах - об этом сегодня говорили в ходе поездки Михаила Мишустина в подмосковный Реутов. Глава кабмина побывал в колледже "Энергия", где готовят специалистов почти по 60 специальностям в сфере металлургии, машиностроения, строительства, сельского хозяйства и информационных технологий.

Премьер осмотрел Центр экспериментального машиностроения. Там установлены современные станки, есть промышленный 3D-принтер и оборудование по проектированию радио и микроэлектроники. Всё это удалось приобрести за счет президентской программы "Профессионалитет".

В ней участвуют крупные компании, которые заинтересованы в подготовке профессиональных кадров. Они в свою очередь оказывают финансовую помощь учебным заведениям, получая от государства налоговые преференции.

"Ребята сегодня выбирают профессиональное среднее образование. Слово "среднее" как бы все усредняет? Ничего подобного. Оно приближает высокие технологии к тому, что нужно сделать, чтобы у страны технологический суверенитет и возможности внутреннего производства были основаны на своих технологиях и своих ресурсах. Это самое важное", - сказал Мишустин.

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