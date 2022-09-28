Главы регионов после референдумов направили обращения к Путину

Донбасс ждал этого 100 лет
В среду главы Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей обратились к Владимиру Путину с просьбой о присоединении регионов к России на правах субъектов Федерации. Ранее это сделало руководство ДНР. Сами жители Донбасса и освобожденных территорий не скрывают, что ждали этого события долгие годы.
Он ждал этого 8 лет. Мечтал, что его родная Каменка-Днепровская, как и Крым, вернется в родную гавань. А запорожское казачество, как и раньше, будет служить верой и правдой России.
"Наконец-то мы объединяемся с нашими братьями – российскими казаками, мы будем выполнять задачи, которые нам поставит государство, наше государство, уже теперь единое целое. Казаки народ своеобразный, он готов работать, но при той власти этого не давали сделать", - сказал Андрей Клочков.
В Энергодаре уже меняют украинские названия улиц на русские. На каждой табличке – триколор. Бело-сине-красные флаги на зданиях и на больших экранах. Здесь ждут окончательного решения о принятии Запорожской области в состав России, но уже просыпаются под гимн своей Родины.
Один за другим главы республик и областей, где прошел референдум, обратились с предложением к Владимиру Путину о принятии регионов в состав России на правах субъектов.
Киев ответил очередным обстрелом Херсона. Разрушен дом в центре города, общежитие Политехнического университета и здание морского колледжа. Есть пострадавшие. В Алешках ракета попала в гостиницу, ранило троих гражданских.
Выбор, который заставил ликовать местных жителей. Вот так итоги референдума отмечали в избиркомах: "Россия, Россия, Россия!" За этой радостью - годы страданий и месяцы испытаний. Киев угрожал членам комиссий расправой, жителям за участие в референдуме обещали уголовное преследование. Но Запорожская область бесстрашно сделала свой выбор.
"К сожалению, на этом пути мы потеряли многих товарищей, но мы это сделали, сделали люди, сделали и члены комиссии, и жители Запорожской области. Давайте все с вами их поблагодарим. Ура!" – отметил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
В Луганске сразу же после оглашения результатов референдума в цветах российского триколора зажглась телевышка. Этой ночью в городе развернули огромный флаг с надписью: "С Россией - навсегда!".
Донбасс ждал этого 100 лет. С того самого момента, как руководство СССР присоединило промышленный регион к аграрной Украине. В 2014 году здесь уже проголосовали за независимость от Киева, где прошел госпереворот. Теперь возвращаются на Родину.
"Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали. Сегодня исторический день, мы воссоединяемся с нашей исторической Родиной, с великой Россией", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Международные наблюдатели, находясь на освобожденных территориях, не раз заявляли, что свободное волеизъявление – кратчайший путь к миру. Это же готовы повторить и в Москве - тем, кто до сих пор не услышал.
"Что мы увидели, когда приехали на избирательные участки? Люди действительно шли голосовать и шли добровольно. Сама процедура была прозрачной и грамотно организована. Мы также проверяли, как проходило голосование на дому. Это было крайне правильное решение, которое дало людям возможность выразить свою волю, но при этом не подвергать себя опасности лишний раз", - рассказала Кулекани Мондли Скосана, международный наблюдатель.
"В эти дни мы очень много общались с людьми, расспрашивали их про этот выбор. И мы лично могли быть свидетелями того, насколько открыто и прозрачно проходила процедура голосования. У нас не осталось никаких сомнений в том, что голос каждого гражданина был услышан. Это было открытое волеизъявление", - говорит Ананд Пурнима.
Здесь больше не боятся угроз Киева и ждут кардинальных изменений во всех сферах жизни.
Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"