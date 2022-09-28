Главы регионов после референдумов направили обращения к Путину

Донбасс ждал этого 100 лет

В среду главы Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей обратились к Владимиру Путину с просьбой о присоединении регионов к России на правах субъектов Федерации. Ранее это сделало руководство ДНР. Сами жители Донбасса и освобожденных территорий не скрывают, что ждали этого события долгие годы.

Он ждал этого 8 лет. Мечтал, что его родная Каменка-Днепровская, как и Крым, вернется в родную гавань. А запорожское казачество, как и раньше, будет служить верой и правдой России.

"Наконец-то мы объединяемся с нашими братьями – российскими казаками, мы будем выполнять задачи, которые нам поставит государство, наше государство, уже теперь единое целое. Казаки народ своеобразный, он готов работать, но при той власти этого не давали сделать", - сказал Андрей Клочков.

В Энергодаре уже меняют украинские названия улиц на русские. На каждой табличке – триколор. Бело-сине-красные флаги на зданиях и на больших экранах. Здесь ждут окончательного решения о принятии Запорожской области в состав России, но уже просыпаются под гимн своей Родины.

Один за другим главы республик и областей, где прошел референдум, обратились с предложением к Владимиру Путину о принятии регионов в состав России на правах субъектов.

Киев ответил очередным обстрелом Херсона. Разрушен дом в центре города, общежитие Политехнического университета и здание морского колледжа. Есть пострадавшие. В Алешках ракета попала в гостиницу, ранило троих гражданских.

Выбор, который заставил ликовать местных жителей. Вот так итоги референдума отмечали в избиркомах: "Россия, Россия, Россия!" За этой радостью - годы страданий и месяцы испытаний. Киев угрожал членам комиссий расправой, жителям за участие в референдуме обещали уголовное преследование. Но Запорожская область бесстрашно сделала свой выбор.

"К сожалению, на этом пути мы потеряли многих товарищей, но мы это сделали, сделали люди, сделали и члены комиссии, и жители Запорожской области. Давайте все с вами их поблагодарим. Ура!" – отметил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

В Луганске сразу же после оглашения результатов референдума в цветах российского триколора зажглась телевышка. Этой ночью в городе развернули огромный флаг с надписью: "С Россией - навсегда!".

Донбасс ждал этого 100 лет. С того самого момента, как руководство СССР присоединило промышленный регион к аграрной Украине. В 2014 году здесь уже проголосовали за независимость от Киева, где прошел госпереворот. Теперь возвращаются на Родину.

"Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали. Сегодня исторический день, мы воссоединяемся с нашей исторической Родиной, с великой Россией", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Международные наблюдатели, находясь на освобожденных территориях, не раз заявляли, что свободное волеизъявление – кратчайший путь к миру. Это же готовы повторить и в Москве - тем, кто до сих пор не услышал.

"Что мы увидели, когда приехали на избирательные участки? Люди действительно шли голосовать и шли добровольно. Сама процедура была прозрачной и грамотно организована.​ Мы также проверяли, как проходило голосование на дому. Это было крайне правильное решение, которое дало людям возможность выразить свою волю, но при этом не подвергать себя опасности лишний раз", - рассказала Кулекани Мондли Скосана, международный наблюдатель.

"В эти дни мы очень много общались с людьми, расспрашивали их про этот выбор. И мы лично могли быть свидетелями того, насколько открыто и прозрачно проходила процедура голосования. У нас не осталось никаких сомнений в том, что голос каждого гражданина был услышан. Это было открытое волеизъявление", - говорит Ананд Пурнима.

Здесь больше не боятся угроз Киева и ждут кардинальных изменений во всех сферах жизни.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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