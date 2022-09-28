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Вертолет ВВС США 9 часов летал в районе аварии на "Северном потоке"

20:08
  • среда
  • 28 сентября 2022

Полет совпал по времени с разрушением газопровода

Вертолет американских ВВС в ночь аварии на трех нитках "Северного потока" на протяжении 9 часов летал над районом инцидента. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk с 19:30 мск 25 сентября до 04:30 мск 26 сентября кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Днем ранее стало известно, что вертолеты ВВС США и ранее летали в районе аварии на "Северном потоке". Воздушные суда той же модели кружили над районом утечек в начале и середине сентября. Эта модель вертолета оборудована для борьбы с надводными и подводными целями, используется для операций на открытой воде.

26 сентября поступили сообщения о резком падении давления на нитках "Северного потока". Позже были зафиксированы серьезные повреждения. Сейсмостанции зафиксировали два мощных взрыва. Германия, Дания и Швеция выдвинули версию о диверсии.

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