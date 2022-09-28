В Москве после проверки документов направленные студентам повестки отозвали

Работа с обращениями граждан ведется на постоянной основе

В Москве по итогам проверки документов были отозваны направленные студентам повестки. Так, студент второго курса Алексей получил повестку на руки 26 сентября. Накануне ему предоставили справку в вузе, что он проходит обучение, после чего учащийся прибыл в военкомат для уточнения документов.

"Здесь на месте предоставил все необходимые документы, их рассмотрели, отозвали повестку и написали, что не подлежит мобилизации", - сообщил Алексей.

Студент Пермской фармацевтической академии Степан рассказал о подобном случае. Он приехал в столицу к родителям и получил повестку здесь. "На руках у меня все справки были, и я пришел сюда. Они посмотрели документы и отозвали повестку", - рассказал он журналистам.

Также стало известно, что у мобилизованного отца пятерых детей из Москвы отозвали направленную ранее повестку. "Нашему папе прислали повестку. Я всю ночь очень переживала, как оно и что будет. Но в военкомате ему дали отсрочку", - сказала многодетная мать Ирина Медведева, поблагодарив власти за предоставление отсрочки.

Ранее в среду заместитель военного комиссара города Максим Локтев сообщил, что работа с обращениями граждан, а также актуализация баз данных жителей Москвы, стоящих на воинском учете, будет вестись в постоянном режиме.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"