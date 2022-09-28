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Папа Римский назвал украинский кризис мировой войной

20:26
  • среда
  • 28 сентября 2022

Понтифик назвал провокаторов этого конфликта

Украинский кризис – вовсе не конфликт между Россией и Украиной. Это мировая война, заявил папа Римский Франциск.

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"Идет война и я полагаю, что это ошибка думать, будто это ковбойский фильм, в котором есть хорошие и плохие. И ошибка также думать, что это война между Россией и Украиной и все. Нет, это мировая война", - заявил понтифик на встрече с иезуитами во время своей недавней апостольской поездки в Казахстан.

Папа Франциск указал на международные факторы, способствовавшие тому, чтобы спровоцировать войну. Он напомнил о своей встрече одним из глав государств в декабре прошлого года. Политик тогда заявил понтифику: он очень озабочен тем, что НАТО "пошла лаять у дверей России" - не понимая, что русские являются имперцами и опасаются отсутствия безопасности на границах. Он опасался, что это может спровоцировать войну – что и произошло два месяца спустя, приводит слова Франциска РИА Новости со ссылкой на журнал иезуитов La Civilta Cattolica.

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