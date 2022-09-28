Киев перебросил более 450 спецназовцев для захвата ЗАЭС

Боевики прошли подготовку с западными инструкторами
Киев сосредоточил в Запорожской области более 450 военнослужащих Сил специальных операций. Их намереваются использовать в боевых действиях, а также, возможно, в попытке захвата Запорожской АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Это люди, которые заточены на диверсии, на теракты, на поражение гражданской инфраструктуры и на штурмовые действия", - приводит слова Рогова ТАСС.
По словам члена ВГА, боевики прошли подготовку в иностранных лагерях с инструкторами из США, Британии и Канады. Рогов добавил, что ВСУ регулярно проводят учения по форсированию Днепра группами до 100 человек. Есть информация, что они не раз отрабатывали вариант захвата АЭС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"