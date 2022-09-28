ФСБ России возбудила уголовное дело из-за повреждения "Северных потоков"

Кремль призвал изучить все обстоятельства произошедшего

Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом сообщает надзорный орган. Там отметили, что начато предварительное следствие. А Кремль призывает изучить все обстоятельства произошедшего в Балтийском море и понять, кому это выгодно, прежде чем делать выводы о причинах ЧП.

Вслед за водами Балтики "бурлит" западная пресса. Главные заголовки дня – "саботаж и диверсия". То есть преднамеренное повреждение трубопровода. Германия намерена наращивать боевой флот. А страны региона усиливают береговую охрану.

В Москве уверены – "Мимо мониторингового оборудования Дании и Швеции никто не мог подобраться к трубе незамеченным". Подтверждает это и немецкий Bild, отмечая - этот участок моря один из самых охраняемых в мире. Расследованием в России занимается ФСБ.

Юридически "Северный поток" принадлежит Газпрому. А значит, компания тоже должна участвовать в международном расследовании. Оно уже идет, впрочем, в объективности, эксперты сомневаются. Ведь виноватых в западной прессе уже назначили. Якобы Россия таким образом пытается посеять панику на европейском газовом рынке.

"Это предсказуемо и предсказуемо глупо. И абсурдно. Это большая проблема для нас, так как обе нитки заполнены газом, и газ этот очень дорогой. И половина этого газа уже была запланирована для наших внутренних балансов", - сообщили в Кремле.

С 1 октября заработает газопровод Baltic Pipe. Топливо по нему пойдёт из Норвегии в Польшу. Хотя заявленные показатели мощности заметно завышены. Как и амбиции! Страна уже давно хочет стать главным газовым хабом Европы. А, следовательно, повысить политическое влияние. Плюс к этому, ослабить позиции несговорчивых немцев. Ведь те всё чаще выходят на улицы, требуя снять антироссийские санкции и запустить "Северный поток - 2".

"Разрушение газотранспортных мощностей, соединяющих Россию и Германию. Явно с целью повлиять на некие решения в Европейском союзе. Явно с целью предотвратить саму возможность переговоров с Россией о начале "Северного потока – 2" является актом международного терроризма. Теперь нет даже возможности получать газ по этим газопроводам. Устранение этой возможности обостряет проблему энергетической бедности и, скорее всего, приведет к увеличению количества смертей, вызванных переохлаждением в ЕС в ближайший отопительный сезон - является ли это актом международного терроризма? По моему глубочайшему мнению, является", - рассказал Александр Фролов, заместитель директора Института национальной энергетики.

И главный вопрос, кто действительно за этим стоит? Накануне бывший глава польского МИДа Сикорский прямо поблагодарил США за произошедшее. На Смоленской площади отреагировали молниеносно. Теперь пан Сикорский демонстрирует чудеса политической эквилибристики. Сказанное ранее, мол, его личная гипотеза. Но ведь рабочая – свидетельствуют данные передвижения американских военных вертолётов. Еще в начале месяца их траектория движения пролегала вдоль "Северных потоков". А уж о проведении испытаний подводных беспилотников у берегов острова Борнхольм, где сейчас и зафиксированы повреждения, бравые американские генералы гордо рапортовали еще в июне. Не говоря уже о том, что в начале года президент Байден пообещал положить конец "Северному потоку", если Россия вторгнется на Украину.

Его слова позже повторила помощник госсекретаря Виктория Нуланд: "Я хотела бы сказать откровенно: если Россия вторгнется на Украину, так или иначе, "Северный поток — 2" не заработает".

"Мы переходим на новый уровень. Что, если США вступают в непосредственную войну с крупнейшей в мире ядерной державой? Если мы действительно подорвали подводный российский газопровод, то почему бы России не повредить подводные интернет-кабели? Это может стать катастрофой. Мы можем скатиться до уровня стран третьего мира. Таковы ставки. Гении, стоящие за всем этим, вроде Виктории Нуланд, подумали о последствиях? Возможно, как раз и подумали. Может, в том-то и дело", - говорит - телеведущий Такер Карлсен.

Бурные обсуждения и в социальных сетях – зачем русским подрывать их же газопроводы? "Атака США на "Северный поток-2" была сигналом для Германии: видите, что произойдет, если вы ослабите санкции? Мы сделаем всё возможное, чтобы вы больше никогда не имели доступа к российской энергии. Немцы – это то, за что вы голосовали", - пишут СМИ.

А ведь именно это, если подумать, главный вектор американской политики последних лет. Еще в 2008-м госсекретарь США Кондолиза Райс настаивала – "Европа должна разорвать энергетические связи с Россией".

Заменить дешевый российский газ Америка предлагает своим – сжиженным, а главное, дорогим. Впрочем, его получение европейцам гарантировано лишь на словах. В прошлом году, например, большинство танкеров перенаправили на азиатские рынки. Где цена была выше. Как бы то ни было, страдает главный промышленный локомотив всего ЕС – Германия - и это тоже на руку США.

Впрочем, в диверсии на "Северном потоке" может быть найден и другой – до боли знакомый след. "Газопроводы могла повредить Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши", - пишут СМИ.

Тем самым усилив переговорные позиции Киева. Утечку газа из "Северного потока" удастся остановить, в лучшем случае, лишь к концу недели. Ну а сами трубы, пишет немецкая пресса, возможно, вообще не подлежат ремонту. К которому, впрочем, готов приступить оператор газопровода. Необходимый опыт имеется. Впрочем, одно понятно уже сейчас – шансов не замерзнуть зимой у европейцев действительно стало намного меньше. Ну а градус напряжения растёт. Не выдержала даже глава МВД Финляндии, потеряв сознание во время брифинга, посвящённого расследованию диверсии на газопроводе.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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