"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

Столицу накроет густой туман

Столицу в ночь на 29 сентября накроет густой туман. В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности, предупредил Гидрометцентр России.

В столице предупреждение действует с 20:00 28 сентября, до 04 часов утра 29 сентября. Синоптики сообщают, что в некоторых столичных районах видимость не превысит 200–700 метров. В Московском регионе предупреждение действует с 19:00 28 сентября до 04 утра 29 сентября.

"Желтый" уровень погодной опасности уже был объявлен в Москве 28 сентября – с 09:00 до 21:00. Причиной стало усиление ветра.

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