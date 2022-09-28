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Пенсии россиян проиндексируют на 4,8% с 1 января

21:48
  • среда
  • 28 сентября 2022

На выплату пенсий в бюджете Соцфонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей

Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров. С 1 января они вырастут на 4,8%, сообщила пресс-служба ведомства.

"Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%",- говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей. В декабре 2022 года, с учетом июньской индексации, сумма увеличилась до 20864 рублей, а в январе 2023 года составит 21 864 рублей, передает РИА Новости.

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