Экономического блицкрига в отношении России не вышло

Цемент и удобрения - вывести из-под санкций! А что бы такое под новые санкции подвести? Война ограничений, которыми обещают удушить нашу экономику, уже давно напоминает спектакль с никому не понятным сюжетом.

Санкции - это ведь наказание за неправильное поведение. Наказывает Европа, но почему-то вылететь в трубу готова именно она.

Сначала про трубы. Взрывы в Балтийском море бросились анализировать все и даже стали намекать, что Россия таким образом окончательно решила оставить без газа Европу. Заглянем в немецкое издание NachDenkSeiten, рассказавшее о летних маневрах НАТО в Балтийском море, в которых принимала участие оперативная группа 6-го флота США, занимающаяся подводными операциями. Она как раз действовала возле острова Борнхольм.

"Мы показали, взвесив все за и против, что США являются весьма вероятными подозреваемыми в диверсиях. У них есть не только мотив и средства. На момент совершения преступления на месте находились подразделения, которые могли осуществить эти теракты", - говорится в статье.

Пока из взорванных ниток "Северного потока" улетучивается наш газ (в воздух могут улететь порядка 2 миллиардов долларов), ЕС готовится оперативно, не раздумывая, до конца недели ввести новый пакет санкций против России. И других подозрительных лиц.

"Мы намерены внести в санкционные списки лиц, не обязательно россиян, которые участвовали в обходе санкций", - сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Но экономического блицкрига в отношении России не вышло. Санкции не поддерживают более 100 стран, которые создают более 40% мирового ВВП, российская нефть рекой течет в Азию. Европейцы утешают себя тем, что ограничения начнут работать года через три. А может, через пять…

Картина дня сегодняшнего: в Словакии остановлен завод по производству алюминия, покупать его придется либо у России, либо у Китая; в Великобритании остановила производство удобрений американская компания CF Industries Holdings; в Литве остановился химзавод Achema; сокращает производство немецкая BASF. Покупать удобрения опять же придется у России.

В реальном мире ждать 5 лет, когда санкции вроде бы сработают, никто не может. И вот ЕС уже планирует снова покупать наш цемент и наши удобрения. И новый пакет санкций против нас, как полагает Financial Times, могут провалить в ходе обсуждения три европейские страны - Венгрия, Кипр и Мальта. Первые, кто решил выйти из клуба самоубийц.

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