ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку

Неспокойно ночью было и в Херсоне
Этой ночью украинские вооруженные формирования нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке, передает "ТВ Центр".
Прогремели восемь взрывов, в городе звучали сигналы воздушной тревоги. Работала российская система ПВО.
Неспокойно было и в Херсоне. Там сообщают о шести разрывах. Пока данных о разрушениях нет.
Десять снарядов радикалы выпустили по трем районам Донецка. В прицеле и поселок Гольмовский. Получив отпор вдоль линии соприкосновения националисты переносят свои атаки на мирные города.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"