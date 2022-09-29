ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку

Неспокойно ночью было и в Херсоне

Этой ночью украинские вооруженные формирования нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке, передает "ТВ Центр".

Прогремели восемь взрывов, в городе звучали сигналы воздушной тревоги. Работала российская система ПВО.

Неспокойно было и в Херсоне. Там сообщают о шести разрывах. Пока данных о разрушениях нет.

Десять снарядов радикалы выпустили по трем районам Донецка. В прицеле и поселок Гольмовский. Получив отпор вдоль линии соприкосновения националисты переносят свои атаки на мирные города.

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