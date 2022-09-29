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Минобороны показало боевую работу РСЗО "Ураган"

07:52
  • четверг
  • 29 сентября 2022

При необходимости корректировку огня проводят с помощью беспилотников

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Ураган".

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Только одна батарея Центрального военного округа в ходе спецоперации уничтожила уже более 100 целей противника.

После прибытия на стартовые позиции экипажи боевых машин максимально быстро проводят развертывание и наносят ракетный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами, уничтожая укрепрайоны врага.

При необходимости корректировку огня проводят с помощью беспилотников.

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РСЗО "Ураган" ВС России
РСЗО "Ураган" ВС России
РСЗО "Ураган" ВС России
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