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США продолжают накачивать киевский режим оружием

08:16
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи

США продолжают активно поддерживать киевский режим. Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи на 1 миллиард 100 миллионов долларов, передает "ТВ Центр".

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В этот раз, помимо всего прочего, в него входят 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и 150 бронированных внедорожников HMMWV.

Как отмечают в Пентагоне, Украине дополнительно поставят радары и системы защиты от беспилотников, а также боеприпасы для ПВО. С февраля общий объем помощи Киеву превысил 16 миллиардов долларов.

В Пентагоне добавили - очередной транш демонстрирует поддержку Соединенными Штатами Украины в долгосрочной перспективе.

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