ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Флориду обрушился ураган "Иан"

08:27
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Скорость ветра местами превысила 240 километров в час

Ураган "Иан", которому присвоена пятая максимальная категория опасности, ударил по Флориде, передает "ТВ Центр".

Сносил все на пути: подробности урагана в Курской области
Жертвами урагана "Иан" на Кубе стали два человека

Скорость ветра местами превысила 240 километров в час. Шторм сопровождается проливным дождем. Уже повалены сотни деревьев, оборваны провода, обесточены подстанции и трансформаторы.

Без света остались около двух миллионов жителей. Ураган вызвал мощные волны, улицы в прибрежных городах превратились в реки. На одной из них жители заметили акулу, на другой - крокодила.

На побережье затоплены и разрушены жилые дома. Такого урагана во Флориде не было около 20 лет. Во всем штате действует режим ЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Последствия урагана в США
Последствия урагана в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.