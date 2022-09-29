На Флориду обрушился ураган "Иан"

Скорость ветра местами превысила 240 километров в час

Ураган "Иан", которому присвоена пятая максимальная категория опасности, ударил по Флориде, передает "ТВ Центр".

Скорость ветра местами превысила 240 километров в час. Шторм сопровождается проливным дождем. Уже повалены сотни деревьев, оборваны провода, обесточены подстанции и трансформаторы.

Без света остались около двух миллионов жителей. Ураган вызвал мощные волны, улицы в прибрежных городах превратились в реки. На одной из них жители заметили акулу, на другой - крокодила.

На побережье затоплены и разрушены жилые дома. Такого урагана во Флориде не было около 20 лет. Во всем штате действует режим ЧС.

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