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Посол Антонов: США запугивают всех ядерными угрозами со стороны России

07:53
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав

Посол России в США Анатолий Антонов написал статью для журнала National Interest, в которой отметил, что американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку.

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"Запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России. Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Вашингтон подталкивает ситуацию к "столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями".

Вместе с тем Антонов особо выделил тот факт, что никаких изменений в условиях применения Москвой ядерного оружия не произошло.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россию ждут некие катастрофические последствия в случае применения ядерного оружия.

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