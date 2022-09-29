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Российские космонавты возвращаются на Землю с МКС

08:49
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Приземление намечено на 14:00

Сегодня на Землю возвращается экипаж 67-й экспедиции на МКС - россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Космонавты уже  закрыли переходные люки между модулем "Причал" и кораблем "Союз МС-21". Приземление спускаемого аппарата в казахстанской степи ожидается около 14 часов по московскому времени.

Ранее Олег Артемьев передал командование международной космической станцией итальянке Саманте Кристофоретти. Он отдал ей символический ключ и сладкий подарок - тюбик с тортом. Правда, возглавлять станцию Саманта будет недолго - в первой половине октября ее сменит россиянин Сергей Прокопьев.

Во время командировки на орбиту экипаж совершил пять выходов в открытый космос, во время которых проводилась интеграция новых модулей  "Наука" и "Причал"  в состав российского сегмента МКС.

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