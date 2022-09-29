Названы имена новых героев спецоперации

Группа капитана Александра Попенко обнаружила большое количество радикалов

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Ефрейтор Андрей Дуботовкин вступил в бой с украинскими диверсантами, которые устроили засаду на пути следования российской колонны. Он уничтожил четверых боевиков, остальные отступили. Потерь среди наших подразделений нет.

Группа капитана Александра Попенко обнаружила большое количество радикалов, готовящих наступление на оборонительные позиции союзных войск. Во время внезапной атаки наши разведчики уничтожили вражеские автомобили и бронетехнику, а также два десятка националистов.

Младший сержант Святослав Пашкин под массированным огнем неприятеля продолжал корректировать действия нашей артиллерии. Благодаря его мужеству ликвидированы 5 единиц техники и 20 боевиков.

Рота старшего прапорщика Евгения Иляева при защите переднего края нашей обороны уничтожила 15 националистов и две бронемашины. Кроме того, Евгений сумел вывести из-под вражеского обстрела БМП десантников, сохранив жизнь экипажу.

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