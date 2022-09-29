Обнаружена четвертая утечка газа из "Северных потоков"

Об этом сообщают шведские СМИ

Шведская береговая охрана обнаружила еще одну, уже четвертую утечку газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек находятся в экономической зоне Швеции, еще две – в датской экономической зоне.

Утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены 26 сентября. Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках газопроводов. Позднее шведские сейсмологи заявили о том, что в понедельник были зарегистрированы два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию. Эту версию также не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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