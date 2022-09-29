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Байден попытался найти в зале погибшую в августе конгрессвумен

09:28
  • четверг
  • 29 сентября 2022

За очередной ляп главы Белого дома пришлось оправдываться пресс-секретарю

Во время конференции по продовольственной безопасности в Вашингтоне снова американский президент снова отличился.

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На этот раз Джо Байден не протягивал руку в пустоту и не называл главой Белого дома своего вице-президента Камалу Харрис. В зале он попытался найти погибшую в автокатастрофе в августе конгрессвумен Джеки Валорски, которая была членом палаты представителей от штата Индиана, передает "ТВ Центр".

Президент США Джо Байден: "Я хочу поблагодарить всех вас, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель Макговерн, сенатор Браун, сенатор Букер, представитель … Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь".

Разъяснения по поводу новых ляпов самого пожилого в истории США президента пришлось на брифинге давать пресс-секретарю Белого дома. Карин Жан-Пьер на скептическое замечание журналистов ответила, что Байден попытался позвать умершую Джеки, поскольку постоянно думает о ней.

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